Furto in un'azienda agricola a Battipaglia: è caccia ai ladri

Ancora ladri in azione sulla litoranea a Battipaglia. Ignoti, infatti, hanno fatto irruzione all’interno di un’azienda agricola per rubare cavi elettrici ed attrezzature. I malviventi hanno agito nella notte tra mercoledì e giovedì utilizzando dei furgoni su cui hanno caricato la refurtiva. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.