Furto in un bar/tabaccheria a Padula: è caccia ai ladri in fuga

Furto, la scorsa notte, a Padula, dove quattro ladri hanno fatto irruzione all’interno di un bar/tabaccheria situato lungo al Strada Nazionale. I malviventi hanno agito dopo aver provocato un buco in un muro; poi hanno rubato soldi in contanti e vari tabacchi. A lanciare l’allarme sono stati i carabinieri, che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per risalire all’identità degli autori del colpo.