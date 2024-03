Eboli: ladro tenta di rubare le centraline in un cantiere, arrestato

Ha manomesso e rubato le centraline dell’impianto idrico e di condizionamento presso un cantiere edile di via Salita Ripa ad Eboli, ma non l'ha passata liscia, il giovane che, ieri sera, si è introdotto in un fabbricato in ristrutturazione per mettere a segno il colpo. Grazie ad una segnalazione, infatti, come riporta Infocilento, il titolare della impresa edile Costruzioni Ricrea, si è precipitato presso il cantiere di sua proprietà e ha fatto la amara scoperta, notando che i ladri avevano tagliato radicalmente i tubi in multistrato collegati alle centraline in ottone e rame. Notevoli i danni.

L'arresto

Sul posto, dunque, i carabinieri che hanno individuato e tratto in arresto L.F. un giovane del posto, finito ai domiciliari.