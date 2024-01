Ladri acrobati in azione a Cava de' Tirreni, in località Sant'Arcangelo. Come riportato da Il Mattino, mercoledì sera, poco dopo le 19.30, tre uomini si sarebbero introdotti nell'edificio arrampicandosi sul tetto, per poi forzare l'ingresso dell'appartamento dal balcone.

Il furto

Il bottino include contanti, gioielli e altri oggetti preziosi. Si sospetta che i ladri avessero un complice in attesa al piano terra per facilitare la fuga e il trasporto della refurtiva. Nel frattempo, i giovani della zona hanno organizzato ronde notturne per proteggere i propri beni, nonostante le avvertenze del sindaco Vincenzo Servalli sulla pericolosità di tali azioni. In risposta a queste preoccupazioni, è stato proposto un protocollo di controllo di vicinato da La Fratellanza, ora in attesa dell'approvazione del prefetto.