Furto in chiesa ad Altavilla Silentina: è caccia ai ladri

Nuovo furto ad Altavilla Silentina. Ignoti si sono introdotti all’interno della chiesa del Carmine situata in Piazza Umberto I dove hanno rubato gli oggetti in oro che adornavano la statua della Madonna del Carmelo. A denunciare l’accaduto è stato il custode che ha subito allertato i carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi.