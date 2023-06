Furto in un garage in pieno centro a Salerno: è caccia ai ladri

Ancora ladri in azione a Salerno. Nella notte - ci segnala un residente - ignoti hanno fatto irruzione all’interno di un garage privato situato in via Michelangelo Schipa dove hanno rubato lo sterzo di un’automobile ed altri oggetti.

Le indagini

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato che, dopo la segnalazione da parte dei proprietari della vettura, hanno avviato le indagini per provare a rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei malviventi. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere. "Siamo stanchi di questa situazione, urge rafforzare i controlli durante le ore notturne e installare più telecamere" è l'appello di un nostro lettore.