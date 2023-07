Era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che, quindi, ha violato per poter mettere a segno il furto il 7 gennaio scorso. Per questo, al termine delle formalità di rito, su disposizione del tribunale di Lagonegro è stato rinchiuso nel carcere di Potenza.

E’ stato arrestato l’uomo accusato di aver rubato oggetti preziosi da una gioielleria situata in Piazza Umberto I a Sala Consilina . Il 44enne del posto è stato ammanettato sabato scorso al termine delle indagini condotte dai carabinieri.

Viola i domiciliari per rubare in gioielleria: 44enne finisce in carcere