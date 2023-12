Furto in una gioielleria a Teggiano: due arresti

Un uomo e una donna arrestati per furto in una gioielleria a Teggiano. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sala Consilina hanno eseguito lunedì scorso un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura nei confronti di un 35enne e una 33enne di Zagarolo (Roma), per furto con destrezza.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero loro gli autori di un furto avvenuto in una gioielleria di Teggiano: dopo aver distratto con un pretesto il titolare dell'attività, il 35enne e la 33enne avrebbero sottratto un "rotolo" di gioielli e oggetti in oro. Gli arrestati sono stati portati in carcere.