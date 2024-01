Gioiellieri salernitani svaligiati mentre fanno visita ad un'amica poliziotta: è caccia ai ladri

Un maxi furto di gioielli è stato messo segno, lunedì 22 gennaio a Casale sul Sile (Treviso). I ladri hanno infatti svaligiato l'auto di due orefici salernitano in visita a un'amica poliziotta. Il bottino - riportano i colleghi di Trevisotoday - che ha riportato la notizia, sarebbe attorno ai 15 mila euro. I malviventi avrebbero pedinato per 50 chilometri la Fiat Panda noleggiata dai due orefici della provincia di Salerno, di ritorno dalla fiera di settore Vicenzaoro. E poi l'hanno ripulita nel garage di una agente della polizia di Stato.

Le indagini

Il piano criminale sarebbe scattato prima del pomeriggio in centro a Vicenza. È lì che i malviventi, appostati a bordo di un suv bianco, avrebbero puntato i due commercianti, padre e figlio, titolari di una gioielleria a Sorrento. Erano venuti in Veneto per partecipare all'evento che ogni anno a gennaio attira nella città berica migliaia di gioiellieri da tutto il mondo. Prima di fare rotta verso casa, però, hanno pensato di passare a trovare un'amica che da anni vive e lavora nella Marca.