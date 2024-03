Furto notturno in una pizzeria di Salerno: è caccia ai ladri

Furto, la scorsa notte, nella pizzeria “Regina Margherita” di via Pietro Del Pezzo, a Torrione. Ignoti, dopo aver divelto la saracinesca e danneggiato i vetri della porta d’ingresso, hanno portato via i soldi contenuti nel registratore di cassa, circa 350 euro. A fare l’amara scoperta, ieri mattina, è stato il titolare. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che puntano a risalire all’identità dei ladri attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza.