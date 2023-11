Furto nell’ufficio postale di Licinella a Capaccio Paestum. I ladri, come riporta StileTv, si sono introdotti nei locali nottetempo riuscendo ad aprire la cassaforte con una fiamma ossidrica ed un flex. Il bottino si aggira intorno agli 80mila euro. Sul posto i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo per i rilievi del caso e per avviare le indagini finalizzate ad individuare i responsabili del furto.