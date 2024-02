Furto nel ristorante sociale di Angri: rubata una televisione

Nuovo furto nella città di Angri dove, nei giorni scorsi, ignoti hanno fatto irruzione all’interno del ristorante solidale “Raù”. Dopo aver danneggiato una finestra all’ingresso e una serranda, i ladri hanno rubato una Tv smart utilizzata soprattutto dalle persone “speciali” che frequentano il locale.

Le reazioni

La coordinatrice del ristorante Imma Favolo denuncia sui social: “I danni materiali potranno essere riparati, ciò che ci è stato sottratto in qualche modo sarà ricomprato, ma l'indifferenza è la violazione che ci è stata afflitta a noi, ai Ragazzi di Raù e a questo luogo simbolo di appartenenza, integrazione, diritto, Inclusione e uguaglianza, rimarrà indelebile”.

Solidarietà arriva dall’assessore comunale Maria D’Aniello: “Colpire il ristorante Rau’ dove ci lavorano con grande impegno i ragazzi autistici, è colpire oltre la signora Imma Faravolo ha creduto tanto in questo progetto, anche le famiglie, i ragazzi speciali, colpire i loro sogni. E questo assolutamente non deve succedere! Noi, però, dobbiamo essere capaci di indignarci non solo per il furto che hanno subito da ladri senza cuore, in un posto di grande bellezza e utilità per questi ragazzi, ma per chi nella totale indifferenza ha fatto finta di non vedere, sentire, parlare. Solidarietà assoluta, avanti con più forza e determinazione”.

"Un attacco vile ha colpito il ristorante solidale Raù di Angri, in provincia di Salerno. Sono vicina ai fondatori del laboratorio che si occupa di ragazzi autistici. Con quale coraggio, mi chiedo, si prende di mira un'attività del genere? Sono sicura che le forze dell'ordine arriveranno presto a individuare i responsabili": è il commento dell'eurodeputata Chiara Gemma (Fdi-Ecr) che, all’uscita dall'aula del Parlamento europeo dove si sta illustrando la relazione della Corte dei Conti Europea di febbraio, ha aggiunto: "Rau non è solo un luogo di ristoro, ma di inclusione. Per questo sono vicina a Enzo Abate, fondatore de La Forza del Silenzio e a Imma Favarolo che gestisce la spin-off del progetto inclusivo di Casal di Principe".