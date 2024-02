Maxi furto in una tabaccheria a Salerno: bottino di oltre 8mila euro

E’ allarme furti a Salerno città. L’ultimo colpo è stato messo a segno in una tabaccheria situata in via Irno. Almeno tre persone, nella notte tra sabato e domenica, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale, dopo aver danneggiato la saracinesca con un flex, riuscendo a portare via circa 8mila euro e numerose stecche di sigarette e Gratta e Vinci.

Le indagini

Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile della Questura che, insieme ai colleghi del reparto Scientifica, hanno effettuato i rilievi di rito ed acquisito i filmati delle telecamere per provare a trovare elementi utili a risalire all’identità dei malviventi. Potrebbe trattarsi di una banda specializzata che, da tempo, sta mettendo a segno furti in appartamenti e negozi del capoluogo.