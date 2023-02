Maxi furto in una tabaccheria a Capaccio: bottino di 10mila euro, rubate anche le telecamere

E’ allarme furti nella Città dei Templi. I ladri, la scorsa notte, hanno messo a segno un colpo all’interno della tabaccheria, situata in via Italia a Capaccio Paestum, rubando numerose stecche di sigarette, soldi, valori bollati ed altro materiale, per un bottino che ammonterebbe ad oltre 10 mila euro.

Le indagini

Non solo. Ma hanno portato via anche l'impianto di videosorveglianza dell’attività commerciale per evitare di essere riconosciuti. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per provare a rinvenire qualche elemento utile a risalire all’identità dei malviventi.