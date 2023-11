Furto al bar-tabacchi di Capaccio: rubati contanti, Gratta e Vinci e sigarette

Ladri in azione la scorsa notte. Ignoti hanno preso di mira un bar tabacchi sulla statale 18 a Capaccio Paestum, come riporta Ondanews.it. Ignoti hanno forzato la saracinesca e rubato le sigarette, Gratta e Vinci e diverse migliaia di euro, per poi dileguarsi a bordo di un'auto.

Le indagini

Sul posto, i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del colpo.