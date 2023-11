Furto durante la partita di calcio: amarezza per la squadra di Pisciotta

Nel corso di una partita di calcio disputata a Vibonati, i giocatori della squadra di Pisciotta, durante la sfida con l'Ispani, sono stati vittime di un furto. Come riporta Ondanews, infatti, ignoti si sono introdotti negli spogliatoi per saccheggiare soldi e oggetti ai danni degli ignari calciatori in campo. Quest'ultimi, dopo l'amara scoperta, hanno allertato i carabinieri.

Gli accertamenti

Indagini in corso, dunque, per risalire ai responsabili del colpo.