Giffoni Sei Casali: nominati tre medici di base a tempo indeterminato

Risolta l’emergenza medici di famiglia a Giffoni Sei Casali. La Regione Campania ha assegnato alla comunità ben tre medici di base a tempo indeterminato. Ai dottori Vincenzo Ferrara e Ilaria Liambo, già operativi da diverso tempo, si aggiunge il dottore Antonio Truono.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Francesco Munno: “Esprimo profonda soddisfazione per la nomina a tempo indeterminato di tre medici di famiglia che si prenderanno cura della nostra salute. Tre professionisti del territorio, di Giffoni Sei Casali, che conoscono bene il nostro tessuto sociale. Mi auguro di essere giunti alla stabilizzazione del servizio di continuità assistenziale che resta fondamentale per la nostra comunità, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. Naturalmente un ringraziamento desidero rivolgerlo alla Regione e all’ASL Salerno Distretto 68 per la fattiva collaborazione istituzionale dimostrata in questi mesi. Buon lavoro dunque, e contate sempre sul mio sostegno e supporto”,