Incidente a Battipaglia, ancora in gravi condizioni il 20enne

Fiato sospeso per le condizioni del ventenne ebolitano rimasto ferito nell'incidente stradale registrato domenica mattina, a Battipaglia. Per cause da accertare, l'auto guidata dal 20enne si è schiantata contro un pilone in cemento. Gravissime le ferite riportate dal conducente soccorso immediatamente dai sanitari.

I soccorsi

Ora il giovane lotta tra la vita e la morte, ricoverato in rianimazione.