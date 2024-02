Angri, incendio nei garage: cede il solaio, sgomberato il primo piano di un palazzo

Fuoco e fiamme a Parco San Giacomo, ad Angri, questa sera. Alle ore 21.45, infatti, è scoppiato un incendio nei locali adibiti a garage. Il rogo ha interessato una parte dello stabile al piano interrato, ma l'alta temperatura ha arrecato danni ai piani superiori, per cui è stato necessario lo sgombero del primo piano per il cedimento del solaio.

Non risultano feriti e le cause sono da accertare. Sul posto, la squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco e l'Autobotte di Nocera. Non semplici, le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza. Si indaga per risalire all'origine dell'accaduto.

