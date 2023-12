Appartamento in fiamme ad Atena Lucana Scalo: corrono i vigili del fuoco

Paura, questa sera, ad Atena Lucana Scalo, dove un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina. Fortunatamente, in quel momento, i proprietari non erano all’interno della casa.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area coinvolta. Sono in corso accertamenti per risalire all’origine della causa del rogo.