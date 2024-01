Incendio in un appartamento a Castellabate: salvata una famiglia

Paura, ieri sera, a Castellabate, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato in via Nicoletti, nella frazione di Alano. A dare l’allarme sono stati i proprietari.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato prontamente le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Fortunatamente non risultano feriti. Sembra che a causare il rogo sia stato un corto circuito. Gli accertamenti sono tuttora in corso.