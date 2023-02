Incendio in un appartamento e Centola: madre e figlia salvate in extremis

Tensione, questa mattina, a Centola, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento per cause in corso di accertamento. Le fiamme sarebbero scaturite da un caminetto. Dentro l'abitazione c'erano una donna e sua figlia, che sono state tempestivamente salvate dai volontari della Protezione Civile intervenuti sul posto su richiesta dei residenti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno domato il rogo prima che si propagasse ulteriormente. I danni all'appartamento, però, sono ingenti. Le due donne, che sarebbero rimasto intossicate, sono state condotte all'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per accertamenti.