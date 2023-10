A fuoco tre auto in un garage a Pontecagnano: il fumo spaventa i residenti

Paura, nella notte, a Pontecagnano, dove tre auto parcheggiate in un garage di un palazzo di via Mantova sono state distrutte dalle fiamme. Una ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento, ma, in pochi minuti, l'incendio si è propagato anche alle altre vetture vicine.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area dopo un iniziale spavento legato al fatto che il fumo aveva completamente invaso l'area dei garage.

Gli scarichi dei bagni del palazzo sono andati distrutti. Non è ancora chiaro cosa vi sia alla base dell'esplosione.