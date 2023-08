Salerno, auto avvolta dalle fiamme in Piazza Montpellier

Paura, la scorsa notte, a Salerno, dove un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme nei pressi della rotatoria di Piazza Montpellier, di fronte all’ingresso del Parco Pinocchio.

L'intervento

Per fortuna il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto, successivamente, sono giunti i vigili del fuoco. E’ probabile che le fiamme siano divampate per un guasto/corto circuito al motore.