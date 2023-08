Mistero a Sicignano degli Alburni dove, la scorsa notte, due auto sono state distrutte dalle fiamme mentre erano parcheggiate in via Vittorio Veneto. I proprietari sono padre e figlio e risiedono entrambi nella zona. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito ed hanno ascoltato i due uomini. Non si esclude la pista dolosa.