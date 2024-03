Incendio a Pontecagnano, tre auto distrutte dalle fiamme: foto e video

Paura, intorno alle 3 della scorsa notte, a Pontecagnano Faiano, dove tre automobili, parcheggiate nei pressi di una pizzeria di via Potenza sono state avvolte dalle fiamme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I vigili del fuoco di Salerno si sono prontamente adoperati per evitare ulteriori danni anche allo stabile sovrastante, in quanto il calore ha danneggiato anche parte della facciata provocandone la caduta dell'intonaco. I caschi rossi hanno messo in sicurezza la zona, transennando con nastro segnaletico e lasciando il posto solo dopo aver raffreddato completamente le carcasse delle vetture.