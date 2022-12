Incendio a Sarno, autocarri e rimorchi in fiamme: si indaga

Paura, la scorsa notte, a Sarno, dove un incendio è divampato nella zona industriale di Sarno. In fiamme alcuni autocarri e rimorchi parcheggiati in via Ingegno.

L’intervento

Sul posto sono giunte le autobotti dei pompieri, che hanno domato il fuoco ed effettuato i primi rilievi per risalire alla causa del rogo. Sono in corso le indagini da parte del locale Commissariato di Polizia di Stato. Al momento non si esclude alcuna pista.