Incendio in un bar di Pagani: si segue la pista dolosa

Indagini in corso, a Pagani, per un incendio che ha danneggiato, domenica notte, il bar Olimpia situato in via Madonna di Fatima. A domare le fiamme per primo è stato il titolare, poi sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’intera zona.

Le indagini

Al lavoro i carabinieri, che non sembrano escludere la pista dolosa. Nel corso dei rilievi, infatti, sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile che ora sono al vaglio dei pompieri. Nell’area del bar sono presenti anche delle telecamere che potrebbero aver ripreso gli eventuali autori dell’incendio.