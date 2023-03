Accende barbecue sul balcone e provoca incendio: corrono i vigili del fuoco

Paura, ieri a Salerno, dove un incendio è divampato sul balcone di un appartamento situato in via Lungomare Colombo. Le fiamme, che sarebbero state provocate da un barbecue, hanno provocato ingenti danni alla parete esterna ed il fumo ha spaventato residenti e passanti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, dopo aver domato il rogo, hanno messo in sicurezza l’abitazione per evitare crolli. Fortunatamente non si registrano feriti.