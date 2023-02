Barca avvolta dalle fiamme a largo di Salerno: interviene la Guardia Costiera

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, a largo del porto di Salerno, dove un’imbarcazione di circa 6 metri ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. Il fumo nero era visibile dalla riva.

I soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenuti i militari della Guardia Costiera, che hanno aiutato il natante a spegnere le fiamme. All’origine del rogo potrebbe esserci un problema tecnico al motore. Gli accertamenti sono tuttora in corso.