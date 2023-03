Bus a fuoco lungo la statale 19, l'autista fa scendere in tempo i passeggeri: nessun ferito

“Questa mattina un nostro pullman, per cause in corso di accertamento, è stato danneggiato da un incendio. Nessuna persona è rimasta ferita in quanto il nostro autista rendendosi conto che c’erano alcuni problemi a bordo aveva già fatto scendere i passeggeri e stavano salendo, come poi è avvenuto, su un altro vettore". Lo hanno scritto anche sui social le Autolinee Curcio in riferimento all’incendio di un bus avvenuto, questa mattina, intorno alle 7.30, lungo la Satale 19 tra Polla e il bivio di Campostrino. "Ringraziamo vigili del fuoco e carabinieri per il pronto intervento“, hanno aggiunto.

L'intervento

Provvidenziale, la scelta dell'autista che ha fatto prontamente scendere i ragazzi, dirottandoli su un altro pullman che seguiva il mezzo e scongiurando, così, ben più gravi conseguenze.