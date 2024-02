Incendio sul Corso Matarazzo, a Santa Maria: danni ad un'auto in sosta

Caschi rossi in azione, ieri, a Castellabate: per cause da accertare, infatti, si è sviluppato un incendio davanti ad un supermercato sul Corso Matarazzo, a Santa Maria. Alcuni scatoloni di cartone hanno preso fuoco, arrecando danni anche ad una vettura parcheggiata.

Gli accertamenti

Sul posto, i vigili del fuoco che hanno scongiurato la propagazione delle fiamme e i carabinieri per i rilievi del caso.