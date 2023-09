Nuovo incendio a Conca dei Marini, l'ira di Gagliano: "Situazione preoccupante"

Ieri sera si è verificato l'ennesimo incendio dell'estate. Questa volta ha preso fuoco il territorio di Conca dei Marini, nei pressi dell'Hotel Borgo Sant'Andrea. "Il fuoco appiccato ieri a Conca dei Marini, ennesimo di una lunga serie, rende la situazione in Costiera Amalfitana realmente preoccupante", commenta il già consigliere regionale ed attuale presidente dell'Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana Salvatore Gagliano.

La denuncia

“L'ipotetico atto vandalico avvenuto ieri sera - continua Gagliano - è una chiara dimostrazione della presenza di qualche mano ignota che ha tutto l'interesse di minare la tranquillità della Divina Costa, visto che fra il mese di agosto e l'inizio di settembre vari sono stati gli episodi di boschi in fiamme, accadimenti che hanno determinato la chiusura della S.S. 163 Amalfitana a Capo d'Orso ed a Conca dei Marini, e della Strada che porta ad Agerola, interrotta a Furore. Con tutti i problemi che ne derivano per l'economia delle imprese, per i pendolari, lavoratori e studenti. Ciò impone che ci siano maggiori controlli lungo i 35 km di statale amalfitana da parte di chi è preposto a garantire la sicurezza. Innanzitutto per prevenire episodi del genere, poi per scovare i responsabili, dando punizioni esemplari a chi ha piacere a giocare con il fuoco! Un plauso merita certamente l'aver utilizzato le vie del mare in concomitanza dell'inizio dell'anno scolastico, consentendo agli studenti di Praiano e Positano di poter regolarmente raggiungere la scuola ad Amalfi. Ci si augura che, preso atto della bontà dell'iniziativa, l'approdo di Praiano possa essere utilizzato con regolarità anche d'estate per lo spostamento dei turisti. In caso di blocco stradale - conclude Gagliano, lanciando un accorato appello - invito l'Anas ad essere chiarissima nell'informazione. Non è possibile che la mancanza di adeguata segnaletica informativa permetta ai turisti di arrivare fino all'interruzione del tratto stradale, per poi dover fare inversione e percorrere itinerari alternativi per raggiungere la destinazione scelta, con trasferimenti che diventano lunghissimi ed esasperanti. Un'efficace informazione sarebbe la dimostrazione che la Costiera Amalfitana è una destinazione brillante ed organizzata, così come merita di essere riconosciuta”.