Incendio nella cucina di una pizzeria: intossicata una dipendente

Momenti di tensione, ieri sera, nel piccolo comune di Perdifumo, dov’è scoppiato un incendio all’interno della cucina di una pizzeria. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme evitando che si propagassero nelle altre stanze dell’attività di ristorazione.

I soccorsi

Non risultano feriti, solo una dipendente è rimasta intossicata, ma è stata presa in cura dai sanitari del 118. Sulla causa del rogo le indagini sono tuttora in corso.