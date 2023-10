Vasto incendio in un capannone industriale di Fisciano: l'Arpac monitora la qualità dell'aria

Paura, intorno alla mezzanotte, a Fisciano, dove un incendio è divampato presso i capannoni di un’azienda di produzione di imballaggi metallici per l’industria agroalimentare. Le fiamme hanno coinvolto l’area di deposito dei prodotti finiti, posizionata nel settore nord del capannone. Sul posto sono giunte diverse autobotti dei vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

L'inquinamento

Intanto, questa mattina, i tecnici dell’Arpac, attraverso la strumentazione posizionata nei pressi del luogo dell’incendio, hanno avviato le attività di monitoraggio per la valutazione di eventuali effetti sulla qualità dell'aria attraverso la determinazione di polveri sottili, metalli, diossine e furani e IPA – idrocarburi policiclici aromatici. Gli esiti degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.