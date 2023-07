Vigili del Fuoco in azione sulle strade salernitane per camion o veicoli in fiamme.

Gli interventi

Ad Oliveto Citra, sulla strada Ofantina, i caschi rossi di Eboli sono intervenuti per domare un incendio che ha interessato un camion che trasportava generi alimentari. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Il conducente, per fortuna, non ha riportato nessuna ferita. Il secondo intervento è stato effettuato a San Rufo, lungo la Statale 166 degli Alburni. In quel caso a prendere fuoco è stato il furgone di un ambulante. Fortunatamente, anche in questo caso nessuna conseguenza per il conducente.