Incendio a Giffoni, il vento propaga le fiamme: si indaga

Fiamme a Giffoni Valle Piana, all'interno di due terreni coltivati, in località Macchia. Sul posto, i Vigili del Fuoco e la Comunità montana dei Picentini, per domare il rogo.

L'intervento

Non facili, le operazioni di spegnimento, a causa del forte vento in zona. Seguiranno accertamenti, dunque, per risalire all'origine dell'incendio.