Incendio in località Diecimare a Cava de' Tirreni: fiamme spente con gli elicotteri

Ancora un rogo anche a Cava de’ Tirreni. Ieri, poco dopo l'alba, è stato segnalato agli operatori del Gruppo Volontari di Protezione Civile cavese, coordinato da Francesco Loffredo, un incendio in località Diecimare.

Lo spegnimento

Sono state inviate dalla Sopi Salerno, sul fronte dell'incendio, due squadre Aib (antincendio boschivo) della Provincia di Salerno, altre due squadre Aib della Protezione Civile comunale, dirette dal coordinatore facente funzioni Felice Sorrentino, sono state attivate; una ha operato direttamente sul fronte dell'incendio in sinergia con le squadra Aib della Provincia di Salerno, l'altra, invece, ha provveduto al rifornimento della vasca aib da 19.000 litri in località Breccelle supportando le attività dei due elicotteri regionali sopraggiunti per estinguere l'incendio che a causa del forte vento ha incenerito circa 3 ettari e mezzo di vegetazione. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate intorno alle 18.