Allarme incendi in Costiera: chiusa anche oggi la SS163 a Maiori

E’ rimasta chiusa la notte scorsa e lo sarà anche per la giornata di oggi (domenica 13 agosto), la statale 163 "Amalfitana" interessata dall'incendio di ieri pomeriggio in località Capo d'Orso, nel comune di Maiori. Le fiamme propagatesi dalle 13.30 sono state estinte grazie all'intervento di mezzi aerei, ma sui costoni rocciosi sovrastanti la sede stradale i roghi hanno creato distacchi di massi e materiale franoso finiti sull'asfalto. Una situazione che preoccupa gli enti interessati a garantire la sicurezza sull'arteria (vigili del fuoco e Anas su tutti).

Il summit

Dalla riunione operativa svoltasi ieri pomeriggio sul posto, alla presenza del sindaco di Maiori Antonio Capone e del presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana Fortunato Della Monica, è stata fissata per stamattina l'ispezione delle aree interessate da parte dei rocciatori di un'impresa specializzata incaricata dagli organi preposti. Per ragioni di sicurezza l'arteria resterà chiusa almeno fino ad oggi quando, all'esito delle verifiche sulla condizione delle rocce, si potranno immaginare gli interventi da compiere. Non si esclude una riapertura dell'arteria a senso unico alternato. In questo momento personale Anas sta installando barriere in calcestruzzo che non consentono il transito sull'arteria. In via emergenziale, per la giornata di domani sono state incrementate le corse delle linee di trasporto via mare. Le corse del trasposto pubblico Sita provenienti da Amalfi si fermeranno a Maiori, mentre quelle provenienti da Salerno ad Erchie.