Rifiuti incendiati sulla collina di Ogliara: scatta il sequestro dell'area

La Procura di Salerno ha disposto il sequestro dell’area dove, il 23 dicembre scorso, scoppiò un incendio nella frazione collinare di Ogliara. Le fiamme divamparono in un fondo incolto di circa 400 mq, in via della Sanginella, dov’erano stati abbandonati cumuli di rifiuti miscelati. Gli agenti della Polizia Municipale, nelle ultime ore, hanno transennato l’area in questione per interdirne l’accesso e preservarne le caratteristiche.