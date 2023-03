Incendio a Polla, provvidenziale intervento della Polizia Municipale

Fuoco e fiamme, oggi, in montagna, a Polla. Come riporta Infocilento, il pronto intervento del comandante Santoro e dell’agente Alfonso Cancro ha impedito che l'incendio si propagasse al vicino bosco nella località di Foresta. Gli agenti della Polizia Municipale di Polla sono riusciti a contenere le fiamme, quindi, in attesa dell’arrivo della Protezione Civile, il gruppo Gopi di Polla, che ha domato il rogo.

Gli accertamenti

Si indaga, per ricostruire la dinamica e le cause dell'incendio, probabilmente doloso.