Incendio in un supermercato: ingenti i danni, non si esclude alcuna pista

Tensione, ieri sera, a San Valentino Torio, dove un incendio è divampato all’interno di un supermercato situato in via Russolillo. L’attività commerciale, fortunatamente, era già stata chiusa e quindi non risultano feriti.

I soccorsi

Le fiamme e il fumo nero hanno spaventato i residenti della zona che hanno subito allertato i vigili del fuoco che, successivamente, sono intervenuti per domare il rogo. Ingenti i danni. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alla causa che ha provocato l’incendio. Non si esclude, al momento, alcuna pista.