Paura questa sera nel quaritere Santa Cecilia ad Eboli. Come riporta InfoCilento, il vano ascensore di un condominio è andato a fuoco per ragioni ancora in corso di accertamento.

L'incendio

Il fumo nero fuoriuscito dal vano ha spaventato non poco i residenti, che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. Giunti sul posto i caschi rossi hanno messo in sicurezza l'area e domato l'incendio. Non si registra nessun ferito.