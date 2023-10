Incendio nella cucina di un'abitazione: salvate due persone

Momenti di tensione, questa mattina, ad Agropoli, dove un incendio è divampato all’interno della cucina di una casa situata in via Vigna Grande. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme prima che si propagassero ulteriormente e tratto in salvo le due persone residenti nell’abitazione. Fortunatamente, le loro condizioni di salute non sono gravi.