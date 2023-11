Incidente sul lavoro, cade in un pozzo profondo 20 metri: ferito 21enne salernitano

Un 21enne di Salerno è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere stradale a Castelraimondo, in provincia di Macerata.

L'incidente

Il giovane è caduto in un pozzo profondo circa 20 metri e largo circa 1,60 metri, mentre lavorava nel cantiere per la Quadrilatero R46 sulla strada verso Camerino. A recuperarlo i vigili del fuoco, intervenuti anche con una squadra Speleo alpino fluviale (Saf). Un pompiere si è calato nel pozzo, ha imbracato il 21enne e ha portato all'esterno il giovane, cosciente, affidato poi ai sanitari e trasportato in eliambulanza del 118 all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.