Ufficiale di Caronte&Tourist travolto e ucciso nel porto di Salerno: ecco il video

La Procura di Salerno continua ad indagare sulla morte di Antonino Donato, l’ufficiale del Cartour Delta, che ha perso la vita a causa di un incidente sulla banchina 26 del porto del capoluogo. Nello stesso incidente è rimasto gravemente ferito anche l’altro ufficiale 27enne ricoverato all’ospedale Ruggi.

La dinamica

In un video acquisito dagli inquirenti - che pubblichiamo oggi – si vede un trattore che fa retromarcia e , in pochissimi secondi, travolge i due ufficiali messinesi della nave che viaggia sulla linea Messina-Salerno. I due erano di spalle quando sono stati colpiti dal convoglio che col rimorchio faceva retromarcia in direzione della nave. Un documento-video di fondamentale importanza (pubblicato sul sito specializzato del settore, Marittimi&Navi) per chiarire gli ultimi istanti. In un primo momento infatti si era parlato anche del possibile malfunzionamento della ralla (il pezzo di acciaio che collega il rimorchio al conduttore) con la parte mobile, che aveva causato lo sganciamento del rimorchio mentre è chiaro dalle immagini che la tragedia si è consumata durante la manovra di retromarcia.