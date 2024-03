Provocò un incidente per sfuggire ad un controllo di polizia: minorenne arrestato a Salerno

Un 17enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver provocato un incidente stradale durante un tentativo di fuga da un controllo di polizia. L'evento, avvenuto a Salerno nella notte del 29 dicembre 2023, ha visto il giovane, nato nel 2006 e identificato dalle iniziali F.P.N., alla guida di un'auto Smart occupata da quattro persone, nonostante la vettura fosse omologata per soli due passeggeri.

L'incidente

Il tentativo di eludere la polizia ha portato a una serie di manovre pericolose culminate in un incidente con un'altra auto e in una guida contromano sulla tangenziale, terminando la folle corsa contro un guardrail. È emerso in seguito che il minorenne era alla guida senza aver mai conseguito la patente. Questi elementi hanno spinto la Procura per i Minorenni di Salerno a richiedere un provvedimento cautelare, approvato dal Giudice per le Indagini Preliminari. La richiesta è stata motivata dall'allarme sociale suscitato dall'incidente e dalla chiara dimostrazione di pericolosità del comportamento del giovane. Dopo iniziali difficoltà nel localizzare l'indagato, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a trovarlo. Il minore è stato collocato in una comunità alloggio.