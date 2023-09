Incidente sul lavoro nell'Agro: operaio travolto dai pannelli fotovoltaici, è grave

Ennesimo incidente sul lavoro, ieri pomeriggio, a Nocera Inferiore. Un 43enne sarebbe stato schiacciato dai pannelli fotovoltaici che stava scaricando con il suo tir. L'uomo è stato soccorso dai 118 ed è ricoverato in prognosi riservata, presso l'ospedale Umberto I.

Gli accertamenti

Indagano le forze dell'ordine, per far luce sulla dinamica e sulle cause dall'accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Fiato sospeso, intanto, per le condizioni dell'operaio dell'Agro.