Incidente fatale con il trattore: muore un 64enne, si indaga

Dramma ad Agropoli, in località di Bivio Mattine: un 64enne ha perso la vita a causa di un incidente con il trattore.

L'intervento

Non si conoscono le cause del sinistro: per tentare di salvargli la vita, è stato attivato anche l’elisoccorso del 118. Purtroppo, però, i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani e l'uomo è deceduto per le gravissime ferite riportate. Accertamenti in corso.