Incidente mortale sul trattore, a Pontecagnano: c'è un indagato per la morte di Palo

Indagata per omicidio colposo, la sorella dell’imprenditore Giuseppe Palo, deceduto mentre stava lavorando sul trattore in uno dei terreni dell’azienda agricola di famiglia, in via Magellano, in località Pagliarone di Pontecagnano. L'uomo, per cause da accertare, era finito con la testa contro l’inferriata d’un impianto serricolo, perdendo la vita.

Gli elementi emersi

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il suo mezzo agricolo non sarebbe stato provvisto della roll-bar, l’arco di metallo che funge da protezione in caso di ribaltamento, per i trattori privi di cabina. Sarà l’autopsia, dunque, a far luce sul dramma.